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Власти Татарстана выделят почти 600 миллионов рублей на благоустройство набережной Кабана

16:11, 20.09.2018
Власти Татарстана выделят почти 600 миллионов рублей на благоустройство набережной Кабана
Фото: kzn.ru

Из бюджета Татарстана выделят 596,1 млн рублей на благоустройство набережной озера Кабан. Заказчиком по тендеру выступило ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ».

Согласно данным закупки, на набережной появится смотровая лестница. По берегам озера предполагается высадить деревья, кустарники, водные растения, соорудить плавучую клумбу и цветники с настилом из сосновой коры.

Кроме того, исполнитель должен построить объекты энергетического хозяйства и проложить инженерные сети.

Ранее сообщалось, что из бюджета республики на разработку проекта строительства «Лицея Иннополис» в Верхнеуслонском районе Татарстана выделят 20,7 млн рублей.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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