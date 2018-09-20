Власти Татарстана выделят почти 600 миллионов рублей на благоустройство набережной Кабана

Из бюджета Татарстана выделят 596,1 млн рублей на благоустройство набережной озера Кабан. Заказчиком по тендеру выступило ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ».



Согласно данным закупки, на набережной появится смотровая лестница. По берегам озера предполагается высадить деревья, кустарники, водные растения, соорудить плавучую клумбу и цветники с настилом из сосновой коры.

Кроме того, исполнитель должен построить объекты энергетического хозяйства и проложить инженерные сети.

Ранее сообщалось, что из бюджета республики на разработку проекта строительства «Лицея Иннополис» в Верхнеуслонском районе Татарстана выделят 20,7 млн рублей.