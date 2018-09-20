Девять нижегородских компаний вошли в топ-500 по версии РБК

Девять организаций, зарегистрированных в Нижнем Новгороде, попали в топ-500 крупнейших компаний России от РБК.

При этом в первую сотню вошла только «Группа ГАЗ». Она заняла 74-ю строчку.

Следующая компания — это «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», также зарегистрированная в Нижнем Новгороде. Она оказалась на 171-м месте.

Следующей является компания «Бристоль», поднявшаяся с 240-го на 180-е место. Также в списке Группа «Агат» (207), «Фармкомплект» (256), НМЖК (344), Группа «Сладкая жизнь» (394), «Нижфарм» (396) и «Луидор» (411).