Марсель Шамсутдинов покинул пост председателя ПАРНАСа в Татарстане

Марсель Шамсутдинов ушел с поста председателя татарстанского отделения партии ПАРНАС. Об этом он сообщил «Реальному времени».

«Я давно хотел подать в отставку, еще после выборов в Госдуму в 2016 году, но тогда не нашлось никого, кто мог бы возглавить отделение», — рассказал Шамсутдинов.

Он также добавил, что «принцип демократии и сменяемости надо применять на себе».

Новым председателем татарстанского отделения ПАРНАСа стал 43-летний предприниматель Рамиль Ибрагимов. По словам Марселя Шамсутдинова, он пришел в партию два года назад.

Шамсутдинов также уточнил, что останется членом партии. Помимо этого, он будет заниматься просветительской и образовательной деятельностью как в сфере бизнеса, так и в сфере общественно-политических наук.