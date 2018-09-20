Суд по существу рассмотрит иск «Татнефти» к Украине 18 октября

Арбитражный суд Ставропольского края назначил дату рассмотрения по существу иска ПАО «Татнефть» к Украине на сумму $144 млн на 18 октября.



«Назначить судебное заседание на 18 октября 2018 года», — передает ТАСС со ссылкой на судью.

В ходе предварительного судебного заседания представитель Украины заявил ходатайство, что «Татнефть» должна перевести на государственный язык Украины исковое заявление и материалы дела. По его словам, отсутствие перевода делает невозможным ознакомление представителей госорганов Украины с иском и рассмотрение его по существу. Суд в удовлетворении ходатайства отказал.

Ранее сообщалось, что сумма компенсации по иску «Татнефти» к Украине с учетом процентов выросла до $146 млн.

