В Калининграде 10-летний мальчик отремонтировал тротуар
В Калининграде 10-летний школьник Никита Кузьменков отремонтировал тротуар на улице Генерала Соммера.
Он рассказал, что живет в доме неподалеку, поэтому, видимо, и не смог пройти мимо проблемы. Перед работами он разработал схему восстановления тротуара. После этого Никита позвал своих друзей, и за несколько дней тротуар был восстановлен.
«Здесь начали парковаться машины. Задевали тротуар колесами. Бордюр весь развалился, плитка рассыпалась, и мы решили взяться за это», — приводит слова Никиты Кузьменкова «РИА Новости».
Никто из родных не догадывался о том, что мальчик занимается ремонтом, а дедушка Никиты узнал об этом от соседки.
В будущем мальчики планируют поставить на этом месте табличку «не парковаться».Общество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым