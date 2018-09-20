Новости общества

12:47 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Калининграде 10-летний мальчик отремонтировал тротуар

12:10, 20.09.2018
В Калининграде 10-летний мальчик отремонтировал тротуар
Фото: скриншот ria.ru

В Калининграде 10-летний школьник Никита Кузьменков отремонтировал тротуар на улице Генерала Соммера.

Он рассказал, что живет в доме неподалеку, поэтому, видимо, и не смог пройти мимо проблемы. Перед работами он разработал схему восстановления тротуара. После этого Никита позвал своих друзей, и за несколько дней тротуар был восстановлен.

«Здесь начали парковаться машины. Задевали тротуар колесами. Бордюр весь развалился, плитка рассыпалась, и мы решили взяться за это», — приводит слова Никиты Кузьменкова «РИА Новости».

Никто из родных не догадывался о том, что мальчик занимается ремонтом, а дедушка Никиты узнал об этом от соседки.

В будущем мальчики планируют поставить на этом месте табличку «не парковаться».

Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты