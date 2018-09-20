В Калининграде 10-летний мальчик отремонтировал тротуар

В Калининграде 10-летний школьник Никита Кузьменков отремонтировал тротуар на улице Генерала Соммера.

Он рассказал, что живет в доме неподалеку, поэтому, видимо, и не смог пройти мимо проблемы. Перед работами он разработал схему восстановления тротуара. После этого Никита позвал своих друзей, и за несколько дней тротуар был восстановлен.



«Здесь начали парковаться машины. Задевали тротуар колесами. Бордюр весь развалился, плитка рассыпалась, и мы решили взяться за это», — приводит слова Никиты Кузьменкова «РИА Новости».



Никто из родных не догадывался о том, что мальчик занимается ремонтом, а дедушка Никиты узнал об этом от соседки.

В будущем мальчики планируют поставить на этом месте табличку «не парковаться».