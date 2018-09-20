Ижгорэлектротранс возьмет в кредит 60 млн рублей на выплату зарплаты

Муниципальное предприятие Ижевска «Ижгорэлектротранс» возьмет в кредит 60 млн рублей на выплату зарплаты. На сайте закупок появился тендер на предоставление предприятию кредитной линии с лимитом в 60 млн рублей на 2 года.

В документации говорится, что средства кредита пойдут на выплату заработной платы. Начальная максимальная процентная ставка — 11,74% годовых. В качестве залога будет выступать административно-бытовой корпус на ул. Маяковского.

В ведении МУП г. Ижевска «Ижгорэлектротранс» находятся трамвайная и троллейбусная сеть города, а также теплоходы, курсирующие по Ижевскому пруду.