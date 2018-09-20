Защитник «Автодора» Трэй Голден: «Нам предстоит крайне важный матч»

Защитник «Автодора» Трэй Голден рассказал о значимости выездного матча 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Фрибурга», который состоится в Швейцарии в четверг, 20 сентября, в 22.00 по саратовскому времени:

— Нам предстоит крайне важный матч, чтобы правильно начать свою кампанию в Лиге чемпионов и пройти в групповой этап. Я уверен, что мы готовы после хорошего сбора в Италии, а также очень рад началу сезона, — сказал Голден.

Победитель в паре 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов определится по сумме очков, набранных по итогам двух матчей. Ответный поединок состоится на паркете ФОК «Звездный» в Саратове 22 сентября.





