Дмитрий Черышев: «Команда показала сегодня худшую игру в этом сезоне»

ФК «Нижний Новгород» сыграл вничью с ФК «Химки» в очередном туре первенства ФНЛ — 1:1. Нижегородцы заканчивали матч вдесятером, так как удаление получил их игрок Федорив.



Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев прокомментировал итог поединка:



— Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку и извиниться перед ними за этот матч. Команда показала сегодня худшую игру в этом сезоне. Я попросил ребят в раздевалке как можно быстрее ее забыть…



— Будут ли какие-то санкции применены к Федориву, и что скажете о дебюте Сапеты?



— Федорив сам себя наказал. Он пропустит следующую игру. У нас есть футболисты, которые могут выйти на поле и сыграть лучше. Что касается Сапеты, то Александр сделал сегодня то, о чем мы его просили: он успокоил игру. Так что Сапета — молодец, — сказал наставник нижегородцев.