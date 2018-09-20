Башкирские борцы завоевали пять медалей на Всероссийском турнире в Воронеже

В Воронеже прошел Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Заслуженного тренера России Владимира Алехина, сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы РБ. В турнире участвовали 20 команд не только из России, но и Армении, Украины.

Башкортостан представили шесть уфимских борцов. Победителями стали Дамир Кудаяров (77 кг), Фанис Валитов (67 кг), Ильнур Каскинов (55 кг).

Третьими призерами стали Альберт Текуев (77 кг) и Фадис Валитов (72 кг).

По словам наставника спортсменов, заслуженного тренера России Бориса Понятова, данный турнир необходим был ребятам для получения спортивного опыта.



— Ребята показали достойные результаты. Мои ожидания все оправдались, — рассказал тренер.



