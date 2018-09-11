На 71-м году жизни скончался первый глава Пенсионного фонда России

Сегодня на 71-м году жизни скончался первый глава Пенсионного фонда России (ПФР) Александр Куртин.

«Пенсионный фонд России с прискорбием сообщает, что 11 сентября 2018 года в возрасте 70 лет ушел из жизни Александр Владимирович Куртин — первый председатель правления ПФР и один из ключевых людей в истории Фонда, посвятивший долгие годы работе на благо пенсионной системы страны», — сообщили в ПФР.

В качестве главы Пенсионного фонда Куртин проработал с 1991 по 1993 год. После этого он занимался развитием негосударственного пенсионного обеспечения в России. В 1998—2017 годах был первым зампредседателя правления ПФР.

