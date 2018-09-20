Уфимский «Толпар» проиграл впервые в сезоне

Уфимский «Толпар» провел свой первый домашний матч против магнитогорских «Стальных Лисов» в рамках регулярного чемпионата МХЛ сезона 2018/19. Перед матчем с уральцами «юлаевская молодежка» получила усиление из основной команды в лице Александра Ляхова и Павла Шэна, сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Матч выдался упорным. Счет открыли хозяева — Семен Чистяков стал автором гола на 35-й минуте. Магнитогорцы отыгрались усилиями Байраса Абдуллина за 6 минут до конца основного времени — 1:1.

Павел Дорофеев за 14 секунд до завершения овертайма в большинстве забил за «лисов» — это первое поражение уфимцев в текущем сезоне.

