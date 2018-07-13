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В Казани при взрыве газа в жилом доме пострадали мужчина и грудной ребенок

22:26, 13.07.2018
В Казани при взрыве газа в жилом доме пострадали мужчина и грудной ребенок
Фото: 16.mchs.gov.ru

В Советском районе Казани по улице Зур Урам в результате взрыва газа в жилом доме пострадали мужчина и грудной ребенок 2018 года рождения.

Как сообщили «Реальному времени» в ГУ МЧС по РТ, в коридоре квартиры хранили автомобильный газовый баллон на 40 литров. Из-за утечки сжиженного газа из баллона произошел взрыв. При этом пожара удалось избежать. Сообщение о задымлении поступило в МЧС в 20.20 (мск).

В настоящее время пострадавший при взрыве ребенок госпитализирован в сопровождении мамы в ДРКБ, мужчина в городскую больницу №7, говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что спасатели при предварительном осмотре повреждений в здании не обнаружили.

Происшествия Татарстан
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