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Следственный комитет начал проверки из-за нарушений на выборах в Приморье

07:27, 20.09.2018
Следственный комитет начал проверки из-за нарушений на выборах в Приморье
Фото: sledcom.ru

Сотрудники СУ СК РФ по Приморскому краю приступили к проверкам по фактам нарушений на выборах губернатора региона.

«Проводятся проверки, если будут признаки преступлений, то будут возбуждены уголовные дела. Пока дела не возбуждены. Проверки проходят по каждому отдельному факту нарушений», — цитирует слова представителя следственного управления «РИА Новости».

ЦИК РФ вчера рекомендовала признать недействительными итоги выборов губернатора в Приморском крае. Новые выборы губернатора Приморья будут назначены через 3 месяца.

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