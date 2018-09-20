Следственный комитет начал проверки из-за нарушений на выборах в Приморье

Сотрудники СУ СК РФ по Приморскому краю приступили к проверкам по фактам нарушений на выборах губернатора региона.

«Проводятся проверки, если будут признаки преступлений, то будут возбуждены уголовные дела. Пока дела не возбуждены. Проверки проходят по каждому отдельному факту нарушений», — цитирует слова представителя следственного управления «РИА Новости».

ЦИК РФ вчера рекомендовала признать недействительными итоги выборов губернатора в Приморском крае. Новые выборы губернатора Приморья будут назначены через 3 месяца.