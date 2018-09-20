Целью «вброса» на выборах губернатора Приморья была отмена результатов — СМИ

Массовые фальсификации во время второго тура выборов губернатора Приморского края нужны были для отмены результатов голосования.

Как сообщает The Bell со ссылкой на источники, после данных экзит-полов, которые показывали, что лидирует кандидат от КПРФ Андрей Ищенко с 62—68% голосов, в штабе «единоросса» Андрея Тарасенко была «паника». Для его победы итоги голосования в крупных городах нужно было «править» на 15%.



К пяти утра в городах, в том числе и Уссурийске, где были зафиксированы самые большие нарушения, шел массовый вброс. Однако целью была уже не победа Тарасенко.

«Хотим отменять выборы», — отправил такое сообщение один из политтехнологов из штаба единоросса.

Центральная избирательная комиссия России сегодня рекомендовала признать недействительными итоги выборов губернатора в Приморском крае. Новые выборы губернатора Приморья будут назначены через 3 месяца. Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко за полчаса три раза поменял решение об участии в них. Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала ситуацию с выборами в Приморье «ударом под дых» и расплакалась.