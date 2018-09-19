Сегодня вечером самая длинная пробка в Казани составила 3,5 километра

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Сегодня самой длинной пробкой в Казани — 3,5 км — был затор на Тэцевской улице, от железнодорожного переезда до улицы Копылова. Пробка продержалась 1 час 40 минут, рассказали «Реальному времени» в «Яндекс. Пробки».

Максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 6 баллов, что соответствует обычному уровню. Наиболее загруженными магистралями стали улица Декабристов в центр (4 балла), улица Декабристов из центра (6 баллов), улица Вишневского — улица Эсперанто к Миллениуму (5 баллов), улица Гвардейская — улица Рихарда Зорге из центра (5 баллов).



Напомним, что сегодня утром в Казани около ТЦ «Тандем» образовалась большая пробка. Причиной стали отключенные светофоры.