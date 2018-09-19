В Казани около ТЦ «Тандем» образовалась пробка

В Казани около ТЦ «Тандем» образовалась большая пробка. Причиной стали отключенные светофоры.

Затруднения начинаются на улице Декабристов от поворота на Сибгата Хакима и завершаются около «Тандема». При этом пробка распространилась на участок Чистопольской и проспект Ибрагимова. Скорость движения составляет от 3 км/ч до 10 м/ч.

По данным на карте «Яндекса», также затруднило движение ДТП, случившееся на перекрестке Декабристов и Чистопольской.

В целом ситуация на дорогах оценивается в 3 балла. Большие затруднения по-прежнему на Ершова, где провалился асфальт, и в центре города.