Казанский «Элекон» экстренно проведет новые выборы в совет директоров

Совет директоров АО «Завод Элекон» на заседании 17 сентября принял решение созвать внеочередное общее собрание акционеров организации. Оно пройдет 9 ноября.

В повестку собрания включены четыре вопроса, в том числе досрочное прекращении полномочий Совета директоров завода, а также избрание его новых членов. Это следует из сообщения на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Ранее сообщалось, что Николай Ураев, долгое время возглавлявший завод «Элекон», с 1 сентября начал преподавать право в Российском экономическом университете им. Плеханова. Подробнее — в материале «Реального времени».