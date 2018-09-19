В 2018 году расходы бюджета России на премьера и его аппарат составят более 6 миллиардов рублей

В 2018 году расходы федерального бюджета на обеспечение деятельности премьер-министра России Дмитрия Медведева, его заместителей и сотрудников аппарата правительства составят почти 6,4 млрд рублей.

В 2019 году бюджетные ассигнования по этому направлению составят 6,5 млрд рублей, в 2020 — 6,7 млрд, в 2021 — 6,9 млрд.

Ежегодный рост расходов обосновывается увеличением бюджетных ассигнований на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда председателя правительства России и его заместителей в связи с изменением структуры правительства, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пояснительную записку к проекту закона о федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Ранее в Минфине сообщили, что профицит бюджета России превысит 1,8 трлн рублей в 2019 году.