В Казани возбудили дело за надписи на двери в прокуратуру
В столице Татарстана возбуждено уголовное дело по факту нанесения анархических надписей на входную дверь прокуратуры Московского района. Эту информацию телеграм-каналов «Реальному времени» подтвердил источник в одном из силовых ведомств.
По данным источника, полиция возбудила дело о вандализме и ищет подозреваемых.
В пресс-службе прокуратуры РТ сегодня вечером сообщили, что пока не располагают информацией о данной истории.
Ранее в Казани осудили студента театрального училища за граффити на вагонах электричек.ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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