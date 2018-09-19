В Казани возбудили дело за надписи на двери в прокуратуру

В столице Татарстана возбуждено уголовное дело по факту нанесения анархических надписей на входную дверь прокуратуры Московского района. Эту информацию телеграм-каналов «Реальному времени» подтвердил источник в одном из силовых ведомств.

По данным источника, полиция возбудила дело о вандализме и ищет подозреваемых.

В пресс-службе прокуратуры РТ сегодня вечером сообщили, что пока не располагают информацией о данной истории.

Ранее в Казани осудили студента театрального училища за граффити на вагонах электричек.