В Казани суд оштрафовал студента-театрала за граффити

Фигурантом двух уголовных дел стал 20-летний студент Казанского театрального училища. Его художества на вагонах электричек в полиции расценили по статье УК РФ «вандализм», сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

В суде было установлено — вагоны парень разрисовал граффити еще в апреле и июне 2017 года, однако задержать его смогли намного позже.

В ходе следствия обвиняемый погасил ущерб, в связи с чем Татарский транспортный прокурор поддержал ходатайство полиции о прекращении уголовного преследования с назначением судебного штрафа. Суд с этим согласился. С учетом погашения ущерба и штрафа заплатить художнику пришлось более 10 тысяч рублей.

Ранее в Казани были осуждены трое арт-вандалов, которые в марте 2017 года разрисовали в центре города несколько объектов культурного наследия, включая здание Союза художников РТ.