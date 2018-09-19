Крупнейшая управляющая компания Челнов сменила собственника
Крупнейшая управляющая компания Набережных Челнов ООО «ПКФ «Жилкомсервис» сменила собственника. С июня им стала Анна Александровна Кислова.
Как отмечает Chelny-biz.ru, возможно, новая владелица является родственницей главы администрации Комсомольского района Александра Кислова, который до перехода в исполком в 2016 году занимал должность гендиректора этой УК.
Ранее сообщалось, что управляющие организации Челнов задолжали за коммунальные услуги 238 млн рублей.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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