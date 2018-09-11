Банк «Аверс» входит в список уполномоченных ЦБ РФ банков на открытие и ведение счетов застройщиков

В июне Центральный банк Российской Федерации опубликовал список банков, которые могут оказывать банковское сопровождение застройщиков жилья. По данным на 1 августа всем требованиям для открытия эскроу-счетов по договорам участия в долевом строительстве, отвечают 56 банков.

Банк «Аверс» отвечает всем требованиям к кредитным организациям и входит в список уполномоченных Центробанком России банков, в которых застройщики жилья могут открывать счета.

В настоящее время Банк «Аверс» предлагает застройщикам открытие расчетного счета, гибкие инструменты минимального неснижаемого остатка на счете и возможность эффективно размещать свободные денежные средства. Тарифная политика расчетно-кассового обслуживания юридических лиц учитывает индивидуальные потребности клиентов.

— Устойчивые позиции Банка «Аверс» на региональном рынке, высокое качество обслуживания и индивидуальный подход к каждому клиенту помогут повысить конкурентоспособность застройщиков. Мы готовы работать с застройщиками по новым правилам и стать надежным партнером и финансовым советником для предприятий строительной отрасли региона, — комментирует Аида Волкова.



Застройщики в рамках зарплатного проекта могут также воспользоваться специальными льготными условиями и пониженными ставками кредитования для своих сотрудников.

Подробную информацию о расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц можно получить в офисах Банка, по телефону 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатно) или на сайте aversbank.ru.

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