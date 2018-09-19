В Ижевске суд рассмотрит дело экс-заместителя главы Минприроды Удмуртии о нормах добычи кабана

Прокуратура Удмуртии направила в Октябрьский райсуд Ижевска уголовное дело о превышении полномочий бывшим замминистра природных ресурсов Евгением Чижовым.

Следователи ФСБ обвиняют его в сознательном завышении норм допустимой добычи кабана на территории охотничьих угодий республики. Таким образом, охотникам в Удмуртии разрешалось отстреливать больше кабанов, чем требуется, передает пресс-служба Генпрокуратуры. Ущерб от действий чиновника оценивается в 60 млн рублей.

Завышение норм добычи привело к «снижению возможности расширенного воспроизводства кабана в охотничьих угодьях и, как следствие, снижению численности кабана на территории» Удмуртии, говорится в сообщении надзорного ведомства.

Имущество замминистра было арестовано для возмещения ущерба.