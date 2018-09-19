В ноябре жители Татарстана будут отдыхать четыре дня подряд

В ноябре жители Татарстана в праздники будут отдыхать четыре дня подряд.

Согласно производственному календарю, разработанному Министерством труда РТ, выходные начнутся с субботы, 3 ноября. В воскресенье, 4 ноября, отмечается День народного единства.

В связи с этим праздничный выходной день переносится на понедельник, 5 ноября. Во вторник, 6 ноября, в Татарстане отмечается День Конституции РТ, который также будет выходным. Таким образом, на работу жители республики выйдут только в среду, 7 ноября.

Отметим, что, согласно опросу «Левада-центра», 5% россиян путают День народного единства с Днем Октябрьской революции, который отмечается 7 ноября.