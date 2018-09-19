Реальные доходы россиян снизились впервые за 2018 год

Реальные доходы россиян по итогам августа 2018 года снизились на 0,7% по сравнению с июлем. До этого в течение года сохранялся рост реальных доходов.

В номинальном выражении доходы населения составили 31,8 тыс. рублей — на 2,7% выше, чем в августе 2017 года, и на 1,8% ниже июля 2018 года, следует из данных Росстата.

До этого доходы повышались на 2,3% в июле, 0,7% в июне, 0,3% в мае, 5,8% в апреле, 4,6% в марте и 4,2% в феврале.

Ранее сообщалось, что просроченная задолженность по заработной плате в Татарстане увеличилась на 6,9% — до 12,8 млн рублей.

