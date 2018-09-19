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Губернатор Кировской области пригласил в правительство часть команды из Росреестра

14:39, 19.09.2018
Губернатор Кировской области пригласил в правительство часть команды из Росреестра
Фото: kremlin.ru

Губернатор Кировской области Игорь Васильев пригласил в правительство часть команды из Росреестра, который раньше возглавлял глава региона.

В интервью порталу Newsler Васильев пояснил, что «это люди, которые имели необходимый опыт и зарекомендовали себя как профессионалы». Также губернатор добавил, «в основе руководства региона — выходцы из Кировской области».

«Два основных условия, которые я ставлю во главу угла при подборе команды, — это профессионализм и порядочность. Оба эти качества никак не зависят от места рождения», — сообщил Васильев.

Добавим, на данный момент экс-коллеги губернатора из Росреестра Андрей Плитко и Алексей Коробов работают в должности заместителей председателя правительства Кировской области, Сергей Киселев руководит администрацией правительства, Юрий Палюх возглавляет министерство информационных технологий и связи, Артем Сурженко — министерство имущественных отношений и инвестиционной политики.

Напомним, ранее игроки команды КВН стали советниками губернатора Кировской области.

ОбществоВласть Кировская область
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