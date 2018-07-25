Игроки команды КВН стали советниками губернатора Кировской области

Глава Кировской области Игорь Васильев вручил игроками команды КВН «Вятка» удостоверения внештатных советников губернатора.

Таким образом Васильев дал возможность артистам принять участие в развитии молодежной политики региона. По его словам, в будущем игроки могут предложить новые форматы поддержки молодежных инициатив, а также реализовать их на практике, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«Все хорошее, что можно было придумать в молодежной политике в галстуке и сидя в кабинете, уже придумано. Теперь время делать что-то новое, без формализма, вводить новые способы работы в этом направлении», — добавил капитан команды КВН «Вятка» Дмитрий Бушуев.

Напомним, ранее на 34-м году жизни умер участник команды КВН «Пирамида» Аслан Алборов.