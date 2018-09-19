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На повышение квалификации сельских глав потратят 5 млн рублей

13:14, 19.09.2018
На повышение квалификации сельских глав потратят 5 млн рублей
Фото: pixabay.com

Из бюджета Татарстана выделят 5 млн рублей на услуги по повышению квалификации глав сельских поселений муниципальных районов.

Как следует из данных закупки, речь идет о программе «Актуальные вопросы деятельности глав сельских поселений». Непосредственно на обучение 300 глав районов по всему Татарстану выделят 3 млн рублей.

Отмечается, что еще 2 млн рублей предполагается потратить на дополнительные услуги по организации культурных программ, проживания и питания слушателей программы.

Ранее в Татарстане избрали глав семи муниципальных районов республики. Главой Актанышского района стал Энгель Фаттахов. В Алексеевском эту должность занял Сергей Демидов, в Дрожжановском районе — Марат Гафаров, в Нурлатском — Алмаз Ахметшин, Пестречинском — Ильхам Кашапов, Рыбно-Слободском — Ильдар Тазутдинов, Тукаевском — Фаил Камаев. Кандидатов выдвинули районные отделения «Единой России». Подробнее об избрании глав районов Республики Татарстан — в материале «Реального времени».

ОбществоВласть Татарстан
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