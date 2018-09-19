Дэвид Немировски: «Если и дальше будем так играть, то будем побеждать»

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал поражение от действующего чемпиона КХЛ казанского «Ак Барса». Казанцы дожали соперника в конце поединка — 4:2.

— Тяжелая игра против хорошего соперника. Все ребята старались, были хороший настрой и самоотдача. После матча сказал игрокам, что если и дальше будем так играть, то будем побеждать. Надо было забросить вторую шайбу чуть раньше, использовав удаления соперника, но не получилось. Тем не менее бились до конца.

У казанцев сегодня вратарь хорошо сыграл. Просил ребят больше набрасывать шайбу на ворота, работать на пятачке. Моменты были, могли забить, но увы. Верили, что удастся забросить, поэтому старались не менять очередность выхода спецбригад в большинстве, обычно так забиваем. Перед следующим матчем, возможно, что-то поменяем, — подвел итог наставник нижегородской команды.