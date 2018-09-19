Уфимский «Урал» на старте Кубка России обыграл челябинское «Динамо»

В Стерлитамаке стартовал предварительный этап Кубка России по волейболу среди мужских команд. В первом официальном матче сезона «Урал» обыграл челябинское «Динамо» со счетом 3:1.

В первом сете уфимская команда действовала по-хозяйски и уверенно довела партию до победы — 25:18.

Во втором отрезке гости из Челябинска навязали борьбу и сравняли счет в матче — 29:27.

Не сдавалось «Динамо» и далее, но более опытный «Урал» в нужный момент забивал победные мячи — 25:21 и 25:18.

19 сентября соперником уфимской команды будет «Нефтяник» из Оренбурга.





