СМИ нашли нестыковки в документе Минобороны про сбившую Boeing 777 ракету

В рассекреченных Минобороны документах по ракете, которая сбила малайзийский Boeing 777 под Донецком в 2014 году, нашли несколько несостыковок

Как пишет «Новая газета», первая из них касается дат. Так в Минобороны сообщили, что ракета с двигателем под номером 8869032 была собрана 24 декабря 1986 года и получила серийный номер готового изделия 8868720. В «восстановленном подлиннике» журналисты нашли «нестыковку» дат. В нем говорится, что изделие действительно было собрано 24 декабря 1986 года. При этом дата заполнения «восстановленного подлинника» — 14 января 1986 года — говорит о том, что он был заполнен за год до производства готового изделия.

Также «Новая» обратила внимание на почерк того, кто ее заполнял. Так, автор выписывает цифру «2», каждый раз выводя петлю наверху и внизу. В оглавлении ведомости эта цифра выписана иначе, а при написании последних двух цифр в документе используется более светлая ретушь.



Ранее в Минобороны России заявили, что самолет Boeing 777 был сбит ракетой ПВО Украины 1986 года выпуска. Воинская часть Украины, где хранилась ракета, привлекалась к операции Киева в Донбассе. Российское ведомство уведомило об этом голландскую сторону.