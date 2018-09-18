В МИД России вызвали послов Нидерландов и Швейцарии

В Министерство иностранных дел России вызваны послы Нидерландов и Швейцарии.

Так, нидерландский посол Рене Джонс-Бос была приглашена «в связи с продолжающейся кампанией по нагнетанию шпиономании».

«Внимание нидерландской стороны было привлечено к недопустимости провоцирования через СМИ спекуляций, в том числе касающихся наиболее острых проблем международной политики, которые могут нанести дополнительный ущерб и без того подорванным двусторонним отношениям», — говорится в сообщении.

От посла Швейцарии в Москве Ива Росье потребовали разъяснения в связи с бездоказательными обвинениями в адрес России в наращивании активности российских спецслужб в Швейцарии, причастности неких «российских агентов» к «незаконным действиям, направленным против критически важной швейцарской инфраструктуры», рассказали в МИД.

Ранее Швейцария усложнила аккредитацию для российских дипломатов.