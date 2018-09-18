РПЛ напомнила о нарушении регламента игроками, отказывающимися общаться со СМИ

Директор по связям с общественностью Российской Премьер-лиги Сергей Алексеев рассказал о нарушениях клубов, футболисты которых отказываются общаться со СМИ после матчей.

«По итогам семи туров была проведена аналитическая работа, после чего мы разослали письма в клубы. В том числе там есть упоминание о нарушении регламента, когда футболисты отказываются общаться со СМИ. Мы заинтересованы в том, чтобы данная норма исполнялась. Мы провели ребрендинг, для лиги делается много хорошего, поэтому в наших интересах, чтобы вы могли выполнять свою работу и освещать РПЛ», — передает слова Алексеева корреспондент «Чемпионата».

Отметим, что главный тренер ФК «Уфа» Сергей Томаров на послематчевой пресс-конференции попросил журналистов не задавать вопросов, расстроенный поражением от ЦСКА — 0:3.

