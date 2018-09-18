Запуск отопительного сезона в Перми перенесли на 20 сентября

Городские власти перенесли запуск отопительного сезона в Перми с 15 на 20 сентября. Причиной стала теплая погода.

Как рассказали в мэрии, первоначально тепло дадут в объекты социальной сферы, в том числе в детские сады, школы и больницы. Затем отопление начнет подаваться в жилые дома города. Специалисты поясняют, что прогрев помещений займет несколько дней.

«Отопление появится в квартирах пермяков постепенно, по мере перевода насосных станций и тепломагистралей на зимние режимы. Период пусконаладочных работ может занять до двух недель», — отметил технический директор, главный инженер ООО «Пермская сетевая компания» Максим Рябенко.

Стоит отметить, что подача тепла в жилые дома по закону начинается тогда, когда среднесуточная температура на протяжении пяти дней не будет подниматься выше 8 градусов.

Напомним, в соцучреждениях Кирова уже стартовал отопительный сезон.