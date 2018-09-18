Суд продлил арест зампреду «ИнтехБанка» до 19 ноября

Приволжский районный суд Казани продлил до 19 ноября срок содержания под домашним арестом заместителю председателя ПАО «Интехбанк» Елене Наумовой по ходатайству следователя. Об этом сообщил корреспондент «Реального времени».

Защита Наумовой с ходатайством не согласилась и просила избрать более мягкую меру пресечения, а если это невозможно — увеличить время прогулок с двух до четырех часов в связи с рекомендациями врачей.

Это ходатайство суд удовлетворил, продолжительность прогулок увеличена с двух до четырех часов.

Ранее суд продлил до 15 ноября срок содержания под домашним арестом руководителю «ИнтехБанка» Марселю Зарипову по ходатайству следователя.