Суд продлил домашний арест руководителю «ИнтехБанка» до 15 ноября

Приволжский районный суд продлил до 15 ноября срок содержания под домашним арестом руководителю «ИнтехБанка» Марселю Зарипову по ходатайству следователя.

Зарипов с ходатайством не согласился, он и его защитник просили избрать более мягкую меру в связи с плохим состоянием здоровья и необходимостью регулярных длительных прогулок и получения медицинской помощи в лечебном учреждении. В подтверждение суду была представлена справка о состоянии здоровья из городской больницы №7.

Как передает корреспондент «Реального времени», речь идет о запрете на совершение определенных действий.

Напомним, Зарипов был задержан 15 мая. Ему предъявили обвинение по трем эпизодам злоупотребления полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). О том, что Зарипов является подозреваемым по данному делу, стало известно в марте этого года. Подробнее — в материале «Реального времени».