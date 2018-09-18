«Агидель» выиграла пятый матч подряд

Уфимская «Агидель» продолжает победное шествие в чемпионате Женской хоккейной лиги. После трех побед над серебряным призером прошлого турнира подмосковным «Торнадо» уфимки выиграли два домашних матча у «Бирюсы» из Красноярска.

Во второй игре счет был 3:2, в отличие от феерического результата первого матча (5:4). Ольга Сосина и Анна Шибанова в первом периоде, казалось, обеспечили хозяйкам арены комфортное преимущество — 2:0. Но второй отрезок матча «Агидель» проиграла — 0:2.

В третьем периоде, уже на 42 секунде, бросок Инны Дюбанок оказался единственным и победным. 19 сентября соперницы сыграют в третий раз.