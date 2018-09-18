SpaceX может вывести в космос оружие по заданию властей США

Авиакосмическая корпорация SpaceX заявила о готовности вывести в космос наступательные вооружения, если получит соответствующий заказ от властей США.

«Если это нужно для обороны страны, да, я думаю, что мы это сделаем», — передает Defense News со ссылкой на президента корпорации Гвинн Шотвелл.

По ее словам, Департамент обороны пристально изучает новые технологии, которые могут помочь выявить ракеты из России, Китая и Северной Кореи. В том числе на изучении находится идея создания орбитального оружия с направленной энергией для сбивания входящих ракет.



Ранее сообщалось, что Россия разработает многоразовую ракету среднего класса в ответ на созданный американской корпорацией SpaceX Илона Маска носитель Falcon 9.

