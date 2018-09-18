Сегодня в Татарстане временами ожидается дождь и до +23

Во вторник, 18 сентября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Временами дождь.

Ветер северный, северо-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальные температуры воздуха днем от +14 до +19 градусов, в восточных районах до +23˚ градусов.

В Казани днем ожидается от +15°С до +17°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +18°С до +23°С.