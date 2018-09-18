В Казани пройдет суперфинал российского турнира по World of Tanks

Суперфинал турнира по киберспорту в дисциплине World of Tanks пройдет в Казани 22 сентября, сообщает «Татар-информ». Итоговое соревнование состоится во Дворце единоборств «Ак Барс», сообщают организаторы.

Участниками суперфинала стали команды: «_T3S_ («Тетрис»)» (Екатеринбург), «Тотито» (Минск) и сборная команда TORNADO (собрана в онлайн-турнире). Казань же представит команда Freedom.

В рамках соревнований запланирован шоу-матч между финалистами отборочных игр из Казани и сборной разработчиков — компании Wargaming из Минска.

По задумке организаторов, мероприятие должны посетить более 3 тысяч зрителей. Для гостей турнира предусмотрена обширная программа — фотозоны, мастер-классы, детские площади. Помимо официального зачета будет проводиться и личный зачет среди всех желающих гостей мероприятия. За ходом турнира гости смогут следить с помощью большого мультимедийного экрана с полным погружением в атмосферу игры.

Мероприятие пройдет в формате соревнований между командами, также определяется победитель в личном зачете.