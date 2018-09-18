В Перми к концу года появится два новых бассейна

В Перми к концу года появится два новых бассейна.

Как рассказали в пресс-службе горадминистрации, бассейн на улице Сысольской станет первым на правобережной части города. Строение будет одноэтажным с цокольным этажом, общая площадь составит 1,5 тысячи кв. метров. В здании разместятся плавательная чаша, спортивный зал, зал сухого плавания и медкабинет. На данный момент подрядная организация ведет отделочные работы, устанавливаются двери, вентилируемый фасад, проводятся электромонтажные работы.

Второй бассейн будет введен в эксплуатацию по улице Транспортной, 7. Здесь также обустроят плавательную чашу, тренажерный зал и зал единоборств. После окончания строительства спортивный комплекс планируется выкупить в муниципальную собственность.

Бассейн на Сысольской городские власти планируют открыть в октябре этого года, объект на Транспортной, 7 – к четвертому кварталу этого года. Стоимость проектов не уточняется.

Напомним, ранее в Татарстане одновременно открыли семь бассейнов.