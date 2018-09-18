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Lada Granta стала самой продаваемой машиной в Перми — «Автостат»

09:45, 18.09.2018
Lada Granta стала самой продаваемой машиной в Перми — «Автостат»
Фото: wikimedia.org

Самой продаваемой машиной в Перми стала Lada Granta. Данные приводит аналитическое агентство «Автостат».

По подсчетам специалистов, с января по август 2018 года всего в городе было реализовано 929 подобных отечественных автомобилей. Их доля на рынке равняется 10%. Также Lada Granta возглавляет рейтинги продаж в Волгограде.

Всего на российском рынке было продано 1,14 млн новых автомобилей. В тройку моделей-лидеров входят Kia Rio, Lada Vesta и Lada Granta.

Напомним, ранее грузовики КАМАЗ заняли сразу четыре места в рейтинге самых распространенных грузовых автомобилей в России.

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