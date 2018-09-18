Lada Granta стала самой продаваемой машиной в Перми — «Автостат»

Самой продаваемой машиной в Перми стала Lada Granta. Данные приводит аналитическое агентство «Автостат».

По подсчетам специалистов, с января по август 2018 года всего в городе было реализовано 929 подобных отечественных автомобилей. Их доля на рынке равняется 10%. Также Lada Granta возглавляет рейтинги продаж в Волгограде.

Всего на российском рынке было продано 1,14 млн новых автомобилей. В тройку моделей-лидеров входят Kia Rio, Lada Vesta и Lada Granta.

Напомним, ранее грузовики КАМАЗ заняли сразу четыре места в рейтинге самых распространенных грузовых автомобилей в России.