В августе россияне забрали из банков 100 млрд рублей и $1,5 млрд — ЦБ

Центробанк России отметил, что россияне в августе этого года забрали из банков вкладов на 100 млрд рублей и $1,5 млрд. Таким образом, вклады сократились на 0,6%.

При этом кредиты начали расти. Так, в августе число кредитов выросло на 2,4%. Растет все: ипотека, потребительские и автокредиты. Всего банки в январе — августе выдали населению кредитов на 13,89 трлн рублей, передают «Ведомости».

Ранее сообщалось, что объем валютных вкладов россиян за прошлый год сократился на $6,4 млрд.