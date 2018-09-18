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В августе россияне забрали из банков 100 млрд рублей и $1,5 млрд — ЦБ

08:02, 18.09.2018
В августе россияне забрали из банков 100 млрд рублей и $1,5 млрд — ЦБ
Фото: pixabay.com

Центробанк России отметил, что россияне в августе этого года забрали из банков вкладов на 100 млрд рублей и $1,5 млрд. Таким образом, вклады сократились на 0,6%.

При этом кредиты начали расти. Так, в августе число кредитов выросло на 2,4%. Растет все: ипотека, потребительские и автокредиты. Всего банки в январе — августе выдали населению кредитов на 13,89 трлн рублей, передают «Ведомости».

Ранее сообщалось, что объем валютных вкладов россиян за прошлый год сократился на $6,4 млрд.

АналитикаЭкономикаФинансы
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