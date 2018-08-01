В России появится железнодорожный лоукостер

«Федеральная пассажирская компания» (ФПК, «дочка» РЖД) намерена создать бренд поездов с вагонами без кондиционеров и био-туалетов.

«Старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов до их полного выбытия планируется выделить в отдельный временный бренд «эконом-бюджет»»,— говорится в годовом отчете компании по итогам 2017 года.



При этом ФПК поделит поезда на три типа: дневной экспресс, ночной поезд, традиционный поезд. В поездах предусмотрены три класса обслуживания — эконом, комфорт и бизнес.

Временный класс «эконом-бюджет» ФПК описывает как «сверхбюджетный способ перемещения без сервисов с возможностью сна».