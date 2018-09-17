В США допустили уход американских компаний из России

Американские компании могут уйти и России в случае новых санкций Вашингтона и ответных мер Москвы.

По словам главы Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексиса Родзянко, это связано с тем, что санкции запрещают работу с банковскими системами, ж/д транспортировку и запрещают покупать газ, «то есть производство в России становится де-факто невозможным».

«Пока это лишь угроза, но она существует и висит в воздухе. Я часто слышу от компаний буквально следующее: что результаты в этом году лучше, чем в прошлом, в прошлом были лучше, чем в предыдущем. То есть по бизнесу дела идут, и достаточно хорошо. Но угроза того, что придется закрыться и уехать, она реально существует», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что власти США планируют ввести второй, «жесткий» пакет санкций против России из-за дела с отравлением Скрипалей в Великобритании.