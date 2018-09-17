В России могут пересмотреть льготы для нефтяников

Правительство проанализирует существующие льготы нефтяникам и изучит их месторождения для возможной оптимизации налогового режима.

По словам вице-премьера РФ Дмитрия Козака, льготы будут пересмотрены к весне 2019 году.

«Я вполне допускаю, что взамен тех льгот, которые там через всякие исторические наслоения сложились по льготированию, стимулированию за десятилетия — их надо, так сказать, провести инвентаризацию, оценить, что эффективно, что нет (ведь множество льгот — это нехорошо, они должны быть едиными). Важно точно себе ставить критерии оценки, исходные данные должны быть», — цитирует его «Прайм».



Ранее в Министерстве финансов России заявили, что льготы нефтяникам будут несправедливы на фоне пенсионной реформы. Речь идет об увеличении компенсации за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующей надбавки в акцизе на нефть.