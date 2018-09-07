Минфин признал льготы нефтяникам несправедливыми на фоне пенсионной реформы

В Министерстве финансов России заявили, что льготы нефтяникам будут несправедливы на фоне пенсионной реформы. Речь идет об увеличении компенсации за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующей надбавки в акцизе на нефть.

В ведомстве ожидают рост выручки нефтяных компаний более чем на 30%, рост чистой прибыли в два раза, рост свободного денежного потока в два с половиной раза по итогам 2018 года.



«Говорить, что государство должно взять на себя еще дополнительные доплаты нефтяникам за поставки на внутренний рынок, по отношению к гражданам, которым повысили НДС с 18% до 20%, на фоне обсуждения пенсионной реформы — это абсолютно несправедливо», — цитирует «Интерфакс» директора департамента Минфина Алексея Сазанова.

По его словам, правительство не сможет оправдать дополнительные льготы и доплаты нефтяникам перед гражданами России.