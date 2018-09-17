В Казани зафиксированы многокилометровые пробки в восемь баллов

В Казани сегодня вечером наблюдаются многокилометровые пробки в восемь баллов.

При этом необычно сложная пробка зафиксирована на улицах Карла Маркса, Николая Ершова, от улицы Льва Толстого до Гвардейской улицы. В пробке длиной 2,1 км можно потерять 34 минуты, что на 22 минуты больше обычного, рассказали «Реальному времени» в сервисе «Яндекс.Пробки».

Отмечается, что возле остановки «Абжалилова» ведутся дорожные работы.

Также пробки наблюдаются на улицах Аделя Кутуя, Патриса Лумумбы, Лево-Булачной, Бурхана Шахиди, Саид-Галеева, Сибирском тракте и Щербаковском переулке.

Напомним, что на прошлой неделе одна из самых длинных пробок в Казани составила 4,7 км.