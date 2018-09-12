Сегодня самая длинная пробка в Казани составила 4,7 километра

Длина самой большой пробки в Казани на сегодня составила 4,7 км. Об этом рассказали «Реальному времени» в «Яндекс. Пробки».

Затор был зафиксирован утром на улицах Азина и Мира — от магистрали М7 до Сибирского тракта. Пробка продержалась 1 час 40 минут.

Максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 6 баллов, что на 1 балл больше, чем обычно.

Наиболее загруженными магистралями вечером оказались: улица Карла Маркса — улица Николая Ершова из центра (7 баллов), улица Гвардейская — улица Рихарда Зорге в центр (4 балла), улица Гвардейская — улица Рихарда Зорге из центра (6 баллов), улица Декабристов в центр (5 баллов), улица Декабристов из центра (6 баллов).