У экс-президента Армении нет племяннника, женившегося на дочери Зиганшина — СМИ

У экс-президента Армении и премьер-министра Армении Сержа Саргсяна нет племянника, который женился на дочери главы ПСО «Казань» Равиля Зиганшина.

Как сообщает Sputnik Армения, племянников по имени Яков по линии прямого родства у Сержа Саргсяна нет. Также это имя не значится среди в контроле над добычей золота и металлов в Армении.



Ранее казанские СМИ писали, что в городе-курорте «Свияжские холмы» в прошла свадьба дочери Зиганшина и «племянника» Сержа Саргсяна. При этом ряд телеграмм-каналов утверждали, что избранник — Яков Саргсян, помимо родства с бывшим руководителем Армении известен тем, что контролирует добычу золота и металлов.

Сообщения о свадьбе дочери Зиганшина изначально появились в татарстанских телеграм-каналах. Однако эти же каналы уже писали, что свадьба дочери Зиганшина прошла в КРК «Пирамида». Тогда информация не подтвердилась.

Кроме того сообщалось, что на свадьбе в «Свияжских холмах» выступили Филипп Киркоров и Ани Лорак.